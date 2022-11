Eerste beelden tonen krater na explosie in Polen

Twee Russische raketten hebben Przewodow, een dorp in het Oosten van Polen, op zo’n 100 kilometer van de Oekraïense grens geraakt. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat werd door de Amerikaanse inlichtingendienst bevestigd aan persagentschap AP, hoewel het Amerikaanse Pentagon op een persconferentie toegaf dat er nog weinig informatie is om de feiten te bevestigen. Beelden die via Twitter worden verspreid tonen een krater en een verwoeste landbouwmachine in het Poolse dorp.