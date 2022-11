“Hi Charlotte, James Dyson on the phone. Congratulations!” De 23-jarige Charlotte Blancke uit Deinze kon haar oren niet geloven toen de bekende ontwerper haar zelf opbelde om te zeggen dat ze als eerste Belgische ooit in de prijzen was gevallen in de prestigieuze wereldwijde ontwerpwedstrijd. Haar uitvinding? Een draagbare infuuspomp voor thuisgebruik.