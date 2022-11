Regisseur Paul Haggis moet 10 miljoen dollar betalen na verkrachting

De schadevergoeding die de Canadese filmmaker Paul Haggis moet betalen voor het verkrachten van een vrouw is sterk opgelopen. De regisseur, bekend van films als Crash en Million Dollar Baby, werd vorige week in een civiele zaak al veroordeeld tot het betalen van een compensatievergoeding van 7,5 miljoen dollar (ruim 7,3 miljoen euro), maar dat bedrag is maandag door dezelfde jury als extra strafmaatregel verhoogd naar 10 miljoen dollar.

Het slachtoffer, Haleigh Breest, is een voormalig medewerker van een filmevenement in New York. De inmiddels 69-jarige Haggis nam haar in 2013 na een evenement mee naar zijn hotelkamer waar hij haar dwong tot orale seks en verkrachtte. Breest was toen 26 jaar oud.

Haleigh Breest (rechts) werd in 2013 verkracht. — © AP

Volgens de advocaat van Breest, Ilann Maazel, heeft het recht gezegevierd. Hij zei maandag tijdens zijn slotpleidooi dat Haggis een forse schadevergoeding moet betalen vanwege zijn “koude en berekende” gedrag. “De enige met wie hij medelijden heeft, is zichzelf”, aldus Maazel.

Haggis, die in 2006 twee Oscars won met zijn film Crash, beweerde altijd dat de seksuele ontmoeting met wederzijdse instemming was. Het gaat om een civiele zaak, Haggis wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens de regisseur heeft de zaak hem financieel geruïneerd, hij gaat dan ook in beroep. “Ik zal sterven om mijn naam te zuiveren”, aldus Haggis.

Paul Haggis gaat in beroep. — © AP

Afgelopen zomer werd de regisseur in Italië ook beschuldigd van seksueel misbruik. De rechtbank in de stad Lecce besloot echter geen verder onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen.