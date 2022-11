Nu loonakkoord officieel op regeringstafel komt, lijken liberalen en socialisten wel bereid tot compromis: “De lont is uit de bom”

De sociale partners hebben nu ook officieel aan de federale regering laten weten dat een loonakkoord er niet in zit. Het is nu aan de regering om de knoop door te hakken. Dat beloofde altijd een lastige kwestie te worden, die socialisten en liberalen loodrecht tegenover elkaar zou zetten. Maar met de stevig woedende energiecrisis lijkt dat best goed mee te vallen. “De lont is uit de bom”, zegt een regeringsbron.