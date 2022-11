Dan toch niet wachten tot december: duizenden klanten krijgen energiepremie toch al deze maand uitbetaald

De federale energiepremie, of ook wel het basispakket energie genoemd. Midden september besliste de regering om deze premie in te voeren om – gelet op de torenhoge energieprijzen – gezinnen door de winter te helpen.

Concreet zouden gezinnen vanaf november hun maandelijkse voorschotfactuur voor gas en elektriciteit met in totaal 196 euro naar beneden zien gaan: 135 euro voor gas, 61 euro voor elektriciteit.

Tot premier Alexander De Croo (Open VLD) vorige week op de Franstalige openbare omroep RTBF bekendmaakte dat de uitbetaling pas in december zou gebeuren, als gevolg van technische problemen bij de energieleveranciers. Concreet gingen volgens De Croo gezinnen in december hun voorschotfactuur met een dubbele premie zien dalen, die van november én december tegelijk.

Nu blijkt echter dat duizenden energieklanten de energiepremie van november toch al kregen verrekend in hun voorschotfactuur van november. Het gaat onder meer om de zowat 40.000 klanten van energieleverancier Energie.be.

“Vorige week donderdag, iets na 17 uur, hebben we van de overheid de lijsten ontvangen van klanten die in aanmerking komen voor het zogenaamde basispakket energie”, zegt mede-CEO Tom Van Den Bosch. “We hebben dan vervolgens administratief alles op alles gezet om die premie nog in de voorschotfactuur van november te verrekenen, waar we voor 97 procent van onze klanten ook effectief in geslaagd zijn. We beseffen dat de hoge energieprijzen veel van onze klanten in de problemen brengen. Door de premie toch nog in het voorschotfactuur van november te verrekenen, willen we ons steentje bijdragen om de energierekening betaalbaar te houden.”

Nog veel werk

Febeg, de federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven, zegt dat ook enkele grote energieleveranciers “gaan proberen om hun klanten nog deze maand de energiepremie uit te keren”, aldus gedelegeerd bestuurder Marc Van den Bosch. “Maar evident wordt dat niet: de energieleveranciers hebben pas enkele dagen geleden van de overheid de lijsten ontvangen van die klanten die recht hebben op de energiepremie. Vervolgens moeten – zeker bij de grote spelers – de facturatiesystemen worden aangepast én uitgetest. Dat vraagt de nodige tijd.”

Het basispakket energie wordt toegekend van november tot maart volgend jaar: wie gas en elektriciteit afneemt, zal al die maanden zijn voorschotfactuur met 196 euro zien dalen door de premie van de federale regering.

Er zijn wel enkele voorwaarden. Het zogenaamde ‘basispakket’ is er enkel voor wie een variabel energiecontract heeft, of voor wie een vast energiecontract afsloot na 1 oktober 2021. Wie al een sociaal tarief heeft, heeft geen recht op het basispakket. De hoogste inkomens krijgen het basispakket weliswaar uitbetaald, maar moeten het nadien deels terugbetalen via de belastingen.

Wie de premie niet krijgt, maar toch denkt in aanmerking te komen, kan vanaf januari bij de FOD Economie bezwaar indienen.