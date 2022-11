Contract van bondscoach Roberto Martinez bezorgt de Belgische voetbalbond kopzorgen: situatie wordt complex

De KBVB wilde graag een nieuwe overeenkomst afsluiten met Roberto Martinez – hij ligt vast tot 31 december – voor de start van het WK in Qatar. Zoals we eerder schreven, zaten beide partijen meerdere keren samen. Vorige week nog vonden er gesprekken plaats, maar finaal bleek de tijd te krap om nog voor de afreis naar het Midden-Oosten tot een deal te komen.

De voetbalbond had het graag anders gezien. In hun ideale wereld had Martinez – ondanks de steeds luidere kritiek op zijn beleid – inmiddels zijn contract voor een derde keer verlengd, maar dat is dus niet gelukt. Dat betekent dat de KBVB na het WK mogelijk in een lastig parket zit. Ofwel doet Martinez het na het Nations League-debacle ook slecht in Qatar en eist de publieke opinie dat een nieuwe bondscoach wordt aangeduid. Midden of eind december dreigen er evenwel weinig goede, betaalbare alternatieven op de markt te zijn: de meeste goeie trainers liggen al ergens vast. Bovendien heeft een eventuele opvolger weinig inlooptijd, want in maart is er al een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. Niet ideaal, dus.

In het andere scenario presteren de Rode Duivels straks uitstekend – stel u voor dat België wereldkampioen wordt. Dan lijkt het logisch om Martinez aan boord te houden, maar dan zal hij waarschijnlijk loon naar werken willen in de vorm van opslag. En hij verdient nu al 3 miljoen euro als bondscoach en technisch directeur – dat zijn historisch hoge cijfers in het Belgische voetbal.

© BELGA

Valt een opwaardering wel te verantwoorden in voor de bond moeilijke financiële tijden? De laatste jaarrekeningen zagen er niet goed uit. Zelfs als de bond bij WK-goud net geen 40 miljoen euro krijgt van de FIFA is het maar de vraag of de verloning van Martinez nog opgetrokken mág worden – good governance zou geen loos begrip mogen zijn.

Ziedaar waarom vooral CEO Peter Bossaert duidelijkheid wilde vóór Qatar. Dat de KBVB dan kritiek kon krijgen na een vroegtijdige exit – Waarom heb je Martinez vóór het WK al laten bijtekenen? –, dat risico was men bereid te nemen in Tubeke.

Interesse uit Engeland

Martinez blijft er zelf rustig bij. Hij heeft altijd verklaard graag in België te werken en staat open voor een verlengd verblijf. Mochten de wegen van de Belgische ploeg en Martinez na het WK toch scheiden, dan is de Spanjaard ervan overtuigd dat hij snel andere aanbiedingen zal krijgen. Onder meer in Engeland staat zijn naam op de lijstjes van verschillende clubs, zoals van Everton.

Of komt het niet zo ver en komen de bondscoach en de bondstop in Doha nog tot een oplossing? Onderhandelingen staan voorlopig niet op de agenda, maar het wordt in bondskringen niet uitgesloten dat het ervan komt.

Het zijn zorgen voor later. Eerst het WK. Naar verluidt gelooft Martinez echt dat het allerhoogste realistisch is… Als dat zou gebeuren, dan gaan ze in het Belgian Football Centre eens goed vloeken dat ze niet voor het toernooi doorgeduwd hebben voor dat nieuwe contract.