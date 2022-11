Liever wanbetalen dan laten zien dat ook zij het moeilijk hebben: hoe ook betere verdieners in de problemen komen door inflatie

Dat de hoge inflatie mensen met een laag of middelmatig inkomen hard treft, is bekend. Maar nu durven zelfs de betere verdieners al eens een factuur niet of te laat te betalen door geldgebrek. Al speelt groepsdruk via sociale media bij hen ook een rol. “Zeker bij de hogere inkomens is de druk erg groot om erbij te horen”, zegt Guy Colpaert van financieel dienstverlener Intrum.