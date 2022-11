Gebouw beschoten in Wilrijk: politie stelt perimeter in

In de Sint-Bavostraat in Wilrijk heeft dinsdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. Het gerechtelijk labo en ontmijningsdienst Dovo zijn ter plekke.

Verschillende buurtbewoners van de Sint-Bavostraat in Wilrijk hoorden iets na 21.30 uur enkele luide knallen en verwittigden de Antwerpse politie. Er zijn al zeker vier kogelinslagen geteld, en er is mogelijk ook een vuurwerkbom ontploft tegen dezelfde deur. Bij het incident zou volgens de eerste berichten niemand gewond zijn geraakt. Het gerechtelijk labo en ontmijningsdienst Dovo komen ter plaatse voor verder onderzoek.

Dezelfde straat werd eind vorige maand nog opgeschrikt toen onbekenden drie molotovcocktails binnen gooiden bij Poké For You, op de hoek met de Schaliemolenstraat. De zaak brandde daarbij volledig uit. Een bewoner van de bovenliggende appartementen raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis. De federale gerechtelijke politie (fgp) Antwerpen startte toen een onderzoek waarbij een link met het criminele drugsmilieu verder onderzocht wordt. Ook voor de schietpartij van dinsdagavond voert de fgp het verdere onderzoek. Of er een link is tussen de incidenten is nog onduidelijk.