Niet de eerste keer dat raket buiten Oekraïne valt: ook Moldavië werd al getroffen

Twee raketinslagen op Pools grondgebied eisten dinsdagavond twee levens. Het is de eerste keer in de Oekraïne-oorlog dat er raketten landden op NAVO-grondgebied en dat zorgde meteen voor veel ophef. Toch vielen er al eerder raketten buiten de Oekraïense grenzen. Twee weken geleden werd Moldavië al eens getroffen.

Het incident dateert van 31 oktober. De Russen voerden toen een raketaanval uit die ontploffingen veroorzaakte in verschillende Oekraïense steden. Eén raket sloeg echter buiten de Oekraïense grenzen in. In het Moldavisch grensdorp Naslavcea. Gelukkig was er toen geen sprake van slachtoffers en werd er enkel materiële schade vastgesteld.

Volgens het Moldavische ministerie van Binnenlandse Zaken ging het om een raket die was neergeschoten door het Oekraïense luchtafweersysteem en zo elders neerstortte. Dat is ook één van de theorieën die de ronde doet over de dubbele raketinslag in Polen, die wel twee slachtoffers maakte. Al bestaat er nog veel discussie over.

