De eerste avond van de Gentse Zesdaagse, de laatste van keizer Iljo met opnieuw pinten bier op het middenplein: “We hebben dit gemist”

Veel pinten bier, lange polonaises en eindeloos veel toertjes draaien. De Zesdaagse Vlaanderen-Gent, het jaarlijkse wielerspektakel in ’t Kuipke, is dinsdag van start gegaan. Na een corona-editie barste het feest snel los. Het is dan ook een speciale editie: de 100ste verjaardag van de Zesdaagse is tegelijk de laatste van publiekslieveling Iljo Keisse.

Een polonaise op het middenplein, meebrullen met Garry Hagger, pinten drinken tot de laatste ronde en daarna blijven plakken in het feestgedruis. De sfeer van de Zesdaagse in ’t Kuipke was dinsdag helemaal terug. Na een zuinige corona-editie barstte het feest opnieuw al vanouds los op de mythische Gentse piste.

In de catacomben rook je de hamburgers, de gebakken ajuin op de plaat en het vele bier. Overal stonden fans met retro-koerspetjes op en dito wielertruitjes aan. De tribunes van ’t Kuipke zaten tegen de start al goed vol met supporters. Voor het eerst was de Zesdaagse al vóór de start uitverkocht.

Op de eerste avond zat het Gents Kuipke (bijna) volledig vol met fans en liefhebbers. De tickets waren voor het eerst ook volledig uitverkocht — © fvv

Bomvol middenplein

Het middenplein stond snel bomvol supporters. Vorig jaar waren pinten hier nog uit de boze door het coronavirus. Nu mocht het opnieuw. “We zijn hier voor de koers en de vele pinten”, zegt Frederic De Backer (37) met koerspet op. “De sfeer in ’t Kuipke is ongelofelijk. We hebben dit echt hard gemist.”

Belleman Patrick en een luidde buzzer mochten de 81ste Gentse Zesdaagse op gang trappen. “Iljo (Keisse, red.) gaat natuurlijk winnen”, sprak Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “Geef mij maar Robbe Ghys, die is van Brakel”, pikte premier Alexander De Croo (Open VLD) met pint in de hand in.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) kwam samen met partijgenoot en Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) supporteren in ’t Kuipke. — © fvv

Gemengde gevoelens door Iljo

Aan deze editie neemt voor het laatst de Keizer van ’t Kuipke deel: Iljo Keisse, zevenvoudig winnaar en publiekslieveling. “Ik sta hier met gemengde gevoelens”, zegt vader Ronie Keisse. “Iedereen klampt me aan. Ze zijn blij dat het opnieuw Zesdaagse is, maar beseffen ook dat het de laatste keer met Iljo is.”

Voor de fans van Iljo wordt het een speciale editie. Met partner Mathieu aan haar zijde zit Annelies Martens (31) uit De Pinte in de tribune. “Door mij is Mathieu fan geworden”, zegt ze lachend. “Sinds 2008 volg ik Iljo. We gaan er samen een laatste feestje van maken. Het wordt misschien wel emotioneel.”

Superfan Annelies Martens (31) met partner Mathieu Wauters (35) uit De Pinte: “Het is raar te beseffen dat dit de laatste keer met Iljo is.” — © fvv

Wielerspektakel

Maar bij de publieksvoorstelling bleek dat een nieuwe Gentse lieveling klaarstaat. Als Jules Hesters op de piste verschijnt, gaan de handen luid op elkaar. De jonge pistier barst van het talent. Als hij al geen kanshebber is voor de eindzege in de jubileum-Zesdaagse, staat hier misschien al een Gentse kroonprins in wording.

Na de eerste onderdelen brak het feestje in ’t Kuipke volledig los. Het middenplein bewees zijn reputatie alle eer aan en was opnieuw de sfeervolste plek. Enkele jongeren gooiden hun vriend in de lucht en lieten hem crowdsurfen. Op sommige plekken ontstond ook spontaan een polonaise.

De fietsvrienden van wielerclub & Spier komen jaarlijks naar de Gentse Zesdaagse: “Koers, bier en leute: daar draait het hier om.” — © fvv

Party Rock met Garry Hagger

“Dit is het hart van ’t Kuipke”, zegt Roel Vanderbeuren (41). Samen met zijn fietsvrienden van Spaak & Spier komen ze jaarlijks naar de Zesdaagse. “Dan draait onze avond rond pinten drinken, koers kijken en vooral veel plezier maken. Dat kan je hier toch het beste én zondag keren we terug.”

Tijdens de pauze daverde de Gentse wielerpiste op zijn grondvesten. Charmezanger Garry Hagger speelde de ene na de andere hit. Zijn eigen klassiekers maar ook andere nummers zoals Party Rock van LMFAO. Jong en oud zongen luidkeels mee, dansten stevig en zwaaiden hevig.

Moeiteloos bouwde charmezanger Garry Hagger dinsdagavond een feestje in ’t Kuipke. Jong en oud gingen volledig uit hun dak en dansten erop los — © fvv

Dronken feestgangers

Op de Gentse Zesdaagse was heel wat bekend volk te bespeuren. Een opvallende aanwezige in de tribunes was Kenny De Ketele, de winnaar van vorig jaar die daarna op wielerpensioen ging. “Ik zit hier zonder heimwee”, zegt hij zelf. “Ik heb dit hoofdstuk afgesloten en focus me op nieuwe zaken.”

Naarmate de avond vorderde en de drankconsumptie piekte, werd de sfeer in ’t Kuipke veel losser. Op het middenplein lieten dronken feestgangers zich volledig gaan. De pinten raakten moeizamer op en vielen soms op de grond. Sommigen waggelden daarop ook vroeger dan verwacht naar huis.

Een opvallende aanwezige in de tribune: Kenny De Ketele, de laatste winnaar van de Gentse Zesdaagse: “Ik zit hier zonder heiwmee” — © fvv

Iljooo weergalmt

Maar de feestgangers kregen dinsdag vooral waarop ze gehoopt hadden: koers. Tijdens de laatste dernywedstrijd van de dag zweepte Iljo zijn thuispubliek op. Met een aanval in zijn gekende stijl won hij de reeks. Zijn voorwiel trok hij omhoog en Iljooo weergalmde minutenlang doorheen ’t Kuipke.

De eerste avond van de Zesdaagse bracht onmiddellijk waar voor zijn geld. Enkele valpartijen met onder meer de Brit Ethan Hayter en Stijn Steels zorgden even voor opschudding. Maar alles verliep uiteindelijk zoals het hoorde: rondjes op de piste, en rondjes op het middenplein. Eindelijk opnieuw.