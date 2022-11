Gilkinet kondigt striktere geluidsnormen voor Brussels Airport aan

“Ik vindt het absoluut noodzakelijk de maximaal toegestane geluidsquota op de luchthaven Brussel-Nationaal te herzien om luchtvaartmaatschappijen aan te moedigen hun vloot zo snel mogelijk te vernieuwen”, staat in de beleidsbrief van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

De bedoeling is de ‘geluidsbelasting’ van het vliegverkeer te verminderen, vooral op de ‘gevoeligste momenten van de dag’, met name in de vroege ochtend, ‘s nachts en ‘s avonds, maar ook in het weekend en op feestdagen.

“Naast de geplande exploitatiebeperkingen wordt door een herziening van de toelaatbare geluidswaarden naargelang het tijdstip van de dag en de dag van de week een mechanisme ontwikkeld voor het moduleren van de terminalheffingen die de luchtverkeersleider Skeyes heft”, staat nog in de beleidsnota. Meer uitleg kan het kabinet-Gilkinet niet geven over die nieuwe terminalheffingen.

De bedoeling is dat het nieuwe systeem begin 2023 in werking treedt.