Artemis-missie na meerdere mislukte pogingen dan toch succesvol de ruimte in

Na meerdere mislukte pogingen is de lancering van de eerste Artemis-missie vanuit Florida dan toch gelukt. Woensdagochtend 2 uur lokale tijd (8 uur Belgische tijd) ging de SLS-raket succesvol de lucht in. Die moet een onbemande capsule naar de maan slingeren.

Het was hoopvol uitkijken naar de lancering van de SLS-draagraket. Eerder werden al meerdere pogingen ondernomen om opnieuw naar de maan te reizen. De voorbereidingen bij die eerdere pogingen verliepen hobbelig. De eerste keer waren er technische problemen. Bij de tweede poging was er een lek in de leiding die vloeibare waterstof vanuit de grondinstallaties naar de eerste trap van de 98 meter hoge draagraket moest brengen. Drie keer het tanken stopzetten en herstarten na troubleshooting leverde toen niets op. Een derde poging eind september werd uitgesteld door een tropische storm.

De SLS-raket, de krachtigste ter wereld, markeert het grote debuut van het Amerikaanse programma voor de terugkeer naar de maan. Nu dat Artemis I succesvol de lucht ingestuurd werd, volgt een volgende stap: Artemis II. Dat wordt een bemande vlucht die een rondje rond de maan maakt. Deze missie staat gepland voor mei 2024. Daarna is het de beurt aan Artemis III. Deze maanmissie moet rond 2025 voor het eerst sinds 1972 weer mensen naar de maan brengen.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie maakte eerder bekend dat het dertien gebieden op de maan had aangeduid als geschikte landingsplaatsen voor de toekomstige maanmissie Artemis III. De gebieden liggen allemaal in de buurt van de niet eerder door mensen bezochte zuidpool van de maan en zouden elk meerdere locaties hebben die geschikt zijn om te landen. Zo is onderzocht of er voldoende zonlicht is op deze plaatsen om als energiebron te gebruiken, of communicatie met de aarde mogelijk is en of het terrein begaanbaar is. Onder meer het Malapert Massief, het Leibnitz Beta Plateau en de Faustini Rim staan op de lijst.Welk gebied het uiteindelijk zal worden, moet nog verder onderzocht worden. De missie Artemis I zal daar ook een rol in spelen.

(sgg, evdg)