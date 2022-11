30 meter lange vrachtwagen rijdt zich klem op kruispunt R4 in Zelzate: verkeer in beide rijrichtingen kan niet door

Een dertig meter lang transport raakte rond 5 uur woensdagochtend in moeilijkheden op de afrit van de R4 in Zelzate-Oost. De oplegger reed zich vast op de afrit van de E34 naar de R4. De reden voor het incident is vermoedelijk een technisch mankement, maar dat is nog niet duidelijk.

Het incident zorgt woensdag voor heel wat verkeershinder op de afrit van de R4. “Het verkeer kan zowel in de richting van Zelzate als in de andere rijrichting niet door”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Voor de rest kan het verkeer in de buurt daar normaal passeren.”

Hoelang de hinder nog zal aanhouden, is voorlopig nog niet duidelijk. Het verkeer dat uit Gent komt, moet de R4 verlaten en de E34 richting Zelzatetunnel nemen. Het verkeer dat naar Gent wil, moet aan de Rijkswachtlaan rechtsomkeer maken en via Zelzatebrug de E34 in Zelzate-Oost nemen.

De vrachtwagen die de R4 versperde kon na een voorlopige herstelling om 11 uur op eigen kracht het kruispunt verlaten maar moest iets verder op de pechstrook blijven staan.