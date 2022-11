Aanwijzingen dat raket die Polen trof Oekraïense afweerraket is, zegt Biden

Er zijn aanwijzingen dat de raket die een dorp in het oosten van Polen getroffen heeft een luchtafweerraket was van Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden aan andere wereldleiders tijdens een bijeenkomst woensdag.

Biden sprak van een raket van het S-300-lanceersysteem tijdens een spoedzitting in de marge van de G20-top in Bali. Toen hij na de meeting reporters briefte zei hij dat voorlopige informatie aantoont dat het “onwaarschijnlijk” is dat de raket gelanceerd is vanop Russisch grondgebied.

Een boerderij in Przewodów, ongeveer 6 kilometer van de grens met Oekraïne, werd dinsdag om 15.40 uur getroffen door een raket. Daarbij kwamen twee personen om het leven, zegt het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken.

LEES OOK. Nog veel onduidelijkheid over raketinslagen in Polen: dit weten we al

Warschau bevestigde eerder dat de raket van Russische makelij was, maar dat het onduidelijk is wie ze afgevuurd heeft. Zowel Oekraïne als Rusland gebruiken raketten uit het Sovjet-tijdperk.

Bij de bijeenkomst in Bali waren wereldleiders present van de G7, de groep van rijke industrielanden, met ook Duitsland en Frankrijk. Daarnaast waren de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, aanwezig en de premiers van NAVO-bondgenoten Spanje en Nederland.