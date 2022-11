Al 181 kerkgebouwen in Vlaanderen aan eredienst onttrokken

Sinds 2011 hebben de bisschoppen in Vlaanderen al 181 kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken. Dat meldt het weekblad Kerk & Leven in zijn editie van woensdag.

Op basis van een analyse van alle kerkenbeleidsplannen blijkt dat de komende jaren bijna een op de vijf kerken (18,7 procent) in aanmerking komt voor een herbestemming en iets meer dan een op tien (11,3 procent) deels in aanmerking komt voor een nevenbestemming. Samen zouden dus bijna dertig procent van de kerken de komende jaren worden betrokken in een project van her- of nevenbestemming.

De Vlaamse regering heeft daarom onlangs een ontwerp van een decreet ingediend om deze her- en nevenbestemming van kerken beter te begeleiden. “Bedoeling is steden en gemeenten nog beter dan voorheen te ondersteunen bij het zoeken naar een toekomst voor parochiekerken”, verklaart Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur (Open VLD).

Naast ondersteuning maakt het decreet de kerkenbeleidsplannen ook verplicht voor alle gemeenten. Uit cijfers van 2021 blijkt dat 236 van de 300 Vlaamse gemeenten, 4 op de 5 dus, beschikken over zo’n plan. Toch was zo’n plan tot nu geen verplichting. Het is volgens de regering “een geschikt kader voor het voeren van een structureel debat over de toekomst van de parochiekerken op het grondgebied van de gemeente”.

“Vanaf 2025 moeten er immers nieuwe meerjarenbegrotingen worden opgesteld en daarin past een visie op de toekomst van de kerkgebouwen”, zegt Jonas Danckers, adviseur religieus erfgoed bij PARCUM, het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, aan Kerk & Leven.