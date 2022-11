Gents-Baskische kokkin Jaoine (64) haalt slag thuis in vervolging nieuw dossier aanslag: “Schending Rechten van de Mens”

Het Spaans gerecht wil de Baskische terreurverdachte Maria ‘Jaoine’ Espina ook vervolgen voor een aanslag op drie politiemannen. In deze juridische kwestie haalde ‘Jaoine’ woensdag een eerste slag thuis. De raadkamer in Gent besliste namelijk om niet in te gaan op haar verzoek tot aanhouding

Maria Natividad Jauregui, of ‘Jaoine’ zoals de Baskische vrouw in Gent vooral gekend is, werd al sinds 1981 door Spanje gezocht voor haar vermeende betrokkenheid bij verschillende dodelijke aanslagen van de Baskische afscheidingsbeweging ETA in Spanje.

In Gent bouwde ze ondertussen in alle stilte een nieuw leven uit als geliefde traiteur en kokkin. Spanje vaardigde een Europees aanhoudingsbevel uit. Na een jarenlange juridische strijd besliste het Hof van Cassatie in 2020 dat ze uitgeleverd mocht worden. Sindsdien zit ze in een Spaanse cel.

Het Spaanse gerecht wou haar eerst vervolgen voor de moord op luitenant-kolonel Ramón Romeo, die in 1981 in Bilbao gedood werd door een commando van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Daar komt nu de vraag tot vervolging een andere aanslag op drie politiemannen in 1981 bij.

In een nieuw Europees aanhoudingsbevel vroeg het Spaanse gerecht dat formeel. De Gentse raadkamer behandelde de kwestie in oktober en besliste woensdag uiteindelijk om niet om op dat verzoek van Spanje in te gaan en de vraag af te wijzen. Dat zegt haar advocaat Paul Bekaert.

In het aanhoudingsmandaat zou volgens de raadkamer een procedurefout zitten. Daarnaast werd geoordeeld dat ingaan op de vraag ervoor zou zorgen dat de vrouw tot 2028 in voorhechtenis zou moeten zitten, een schending van de Rechten van de Mens. Beroep in de zaak kan nog volgen.