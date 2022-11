De spanning is van de gezichten af te lezen: foto toont reactie van wereldleiders op nieuws van raketinslag in Polen

Een raketinslag op het grondgebied van Polen, een NAVO-lid, zorgde afgelopen nacht voor heel wat alertheid. Tal van wereldleiders waren op dat moment op de G20-top in Bali. Beelden van die eerste momenten tonen de zenuwachtigheid.

Rond 15.40 uur dinsdag werden plots raketinslagen gemeld in Polen, nabij de grens met Oekraïne. Daarbij vielen twee doden. Op dat moment was het 3 uur ‘s nachts in Bali, waar tal van wereldleiders aanwezig waren voor de G20-top. Zij werden wakker gemaakt en op de hoogte gebracht.

Omdat Polen lid is van de NAVO werden er onmiddellijk verschillende spoedvergaderingen bijeengeroepen en moesten de wereldleiders die dag sneller aan de slag, soms in wat minder formele outfits. Een foto van het moment waarop onder meer de Franse president Emmanuel Macron, de Amerikaanse president Joe Biden, de Duitse Bondskanselier Olaf Schulz, de Canadese premier Justin Trudeau, de Spaanse premier Pedro Sánchez en de Britse premier Rishi Sunak op de hoogte werden gebracht, toont zichtbaar gespannen regeringsleiders.

Biden ging na het nieuws in gesprek met zijn nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan en minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. — © via REUTERS

(sgg)