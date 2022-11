De raket die dinsdagnamiddag insloeg en aan twee mensen het leven kostte in het Poolse Przewodów, werd meer dan waarschijnlijk niet afgevuurd door de Russen. “Vermoedelijk gaat het om Oekraïens luchtafweer”, aldus Amerikaans president Joe Biden. Maar hoe is dat dan kunnen gebeuren? En is het risico op een wereldwijde escalatie van het conflict nu weer gaan liggen?