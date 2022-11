De Bleeker draait bijstelling begroting terug na “materiële fout”

De federale regering gaat dan toch uit van een globaal begrotingstekort van 5,8 procent van het bbp in 2023 in plaats van 6,1 procent. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd in de omgeving van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD). De staatssecretaris heeft het over een “materiële fout”, die “is opgemerkt en wordt aangepast”.

De federale regering raakte het in oktober eens over de begrotingen van 2023 en 2024. Voor volgend jaar was er sprake van een structureel begrotingstekort van 2,9 procent van het bruto binnenlands product, voor het jaar erna was dat 3,2 procent. De N-VA wees er eerder deze week op dat dat intussen is uitgediept tot 3,4 procent volgend jaar.

Het kabinet van staatssecretaris De Bleeker bevestigde de verslechterde cijfers en wees op de verlengde verlaging van de btw op energie. Daar staat een hervorming van de accijnzen tegenover, zodat de operatie in principe budgetneutraal is, maar omdat de exacte timing daarvan nog niet gekend is hield de staatssecretaris rekening met een extra budgettaire kost, en nog niet met de eventuele opbrengsten. Volgens De Tijd diepte het globale tekort van alle Belgische overheden daardoor uit naar 6,1 procent van het bbp in plaats van 5,8 procent, wat in absolute cijfers neerkomt op een verschil van 1,7 miljard euro.

De bijstelling wordt nu echter teruggedraaid, schreef De Tijd dinsdagavond en wordt woensdag bij De Bleeker bevestigd. Volgens de krant gebeurde dat na een onderhoud met premier Alexander De Croo.

Het gaat om een “materiële fout”, zegt de staatssecretaris woensdag, die “werd opgemerkt en wordt aangepast”. Volgens haar woordvoerder koos De Bleeker voor de voorzichtige aanpak, maar is ze mogelijk te voorzichtig geweest.