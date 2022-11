“We can come an end”, “Ik maak geen grapjes” en clash met journalist: Louis van Gaal ontgoochelt niet op eerste persmoment in Qatar

De eerste persconferentie van Louis van Gaal in Qatar heeft niet ontgoocheld. De Nederlandse bondscoach vuurde heerlijke oneliners af, was recht voor de raap en clashte op het einde nog stevig met journalist Valentijn Driessen. Met een “ik geef geen antwoord meer”, verliet Van Gaal het persmoment.

Van Gaal en Driessen hebben een historie van stevige discussies. Ook woensdag liep het helemaal fout toen De Telegraaf-journalist hem op het einde van Van Gaals eerste persconferentie in Qatar de vraag stelde of hij doelman Jasper Cillissen niet beter zelf had opgebeld om hem de niet-selectie te melden.

“Ja, alleen jij kan deze vraag stellen”, reageerde Van Gaal gepikeerd. “Na alle analyses en vergelijkingen die we over anderhalf jaar hebben gemaakt, denk jij toch niet dat ik de slechtste spelers zou opstellen? Er is geen discussie mogelijk. Of ik hem zelf had moeten opbellen? Nee. Anderhalf jaar lang heeft (keeperstrainer, red.) Frans Hoek de communicatie met de keepers gedaan. Waarom zou ik dat uit zijn handen nemen? Het is zoals gewoonlijk...”

Toen Valentijn Driessen daarop nog een vraag probeerde te stellen, kreeg Van Gaal het helemaal op zijn heupen. “Hoeveel vragen mag Valentijn stellen? Dit heeft geen bijdrage. Het is altijd hetzelfde met jou. Ik geef geen antwoord meer. Want daar gaat het om. Jij bent echt ongelofelijk. Ik blijf rustig. Dat kan je mij ook niet verwijten. Maar thuis hebben ze allemaal gezien welke vragen jij stelt. Het is elke keer hetzelfde”, waarop de Nederlandse bondscoach geïrriteerd de persconferentie verliet.

“We can come an end”

“That’s another cook” en “One swallow does not make a summer”. Louis van Gaal staat bekend om zijn legendarische vernederlandste Engelse quotes. Daar mag sinds woensdag ook “We can come an end” bij. Dat antwoordde de Nederlandse bondscoach eerder op de persconferentie op de vraag hoe ver hij Oranje ziet geraken op dit WK. Een eind dus.

“Ik geloof dat we niet de beste spelers op aarde hebben in onze ploeg. Maar ik geloof in teambuilding en tactiek. I believe in imagination, in verbeelding. Ik spreek altijd over wereldkampioen worden. Want als je het jezelf kan inbeelden, kan je het ook doen op het veld. We hebben spelers die een tactisch plan kunnen uitvoeren. Ik geloof dat we ver kunnen komen, maar dat we ook wat geluk zullen moeten hebben.”

“Dit is geen voordeel voor mensen uit ons kikkerland”

“Kan de airco wat lager? Sjezus”, pufte Louis van Gaal vlak voor hij zijn persconferentie begon. “Die hoge temperaturen hier zijn geen voordeel voor mensen uit ons kikkerland. Het belangrijkste de komende dagen is acclimatiseren. Bijkomen van al het gereis, dat kan veel energie kosten. Daarmee zijn we de eerste drie dagen bezig. Voor het overige zijn de faciliteiten, de oefenvelden, de hotels hier helemaal top. Beter kan gewoon niet.”

Natuurlijk was de Nederlandse bondscoach zoals in het verleden ook kritisch voor de toewijzing van het WK aan Qatar. “Ik heb er altijd al mijn mening over gegeven. De FIFA gaf het WK aan Qatar om het land op voetbalvlak te ontwikkelen, maar ik meen dat je een WK moet spelen in landen met meer voetbalervaring. Bovendien is dit een erg klein land. Mijn familie en vrienden hebben veel moeilijkheden om hier een verblijf te vinden. Ik begrijp ook dat er mensen zijn in Nederland die niet naar het WK willen kijken omwille van de mensenrechten. Ik vind dat ze gelijk hebben. Maar ik hoop dat we zo fantastisch spelen dat wanneer we de finale halen ze toch zullen kijken om te zien hoe goed we zijn.”

Opvallende strategie bij de keuze voor rugnummers: “Dat is geen grapje”

Van Gaal deed ook nog zijn strategie bij de toekenning van de rugnummers uit de doeken. “Normaal gezien bespreek ik de keuze van de rugnummers met de spelers, maar nu niet”, zo legde hij woensdag uit. “Nu heb ik gewoon de spelers een nummer gegeven die past bij hun leeftijd. Nee, dat is geen grapje. Ik vertel nooit grapjes bij een persconferentie, ik leg gewoon uit hoe ik het gedaan heb.” Dat doelman Remko Pasveer (39) het rugnummer 1 kreeg, wil volgens Van Gaal dan ook niet zeggen dat de Ajax-keeper in doel zal staan bij Oranje op het WK. “Dat heeft te maken met leeftijd, daarom geef ik dat antwoord.”

Memphis Depay sukkelt net zoals Romelu Lukaku met blessurezorgen. De vaste spits van Nederland lijkt klaar te geraken voor de eerste WK-match van Nederland tegen Senegal, komende maandag. Al spuide Van Gaal met plezier nog wat mist. “Je weet niet of hij fit geraakt, maar ik denk het niet”, zei hij met een glimlachje.