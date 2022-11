E403 bezaaid met witte kool: verkeer moet op twee rijstroken verder

Op de E403 richting Doornik ter hoogte van tankstation Oekene is een vrachtwagen met aanhangwagen gekanteld. De aanhangwagen, gevuld met witte kool, begon te zwalpen en eindigde uiteindelijk op de grond. De kolen kwamen zowel op de pechstrook als in de gracht terecht. Er is een spoor van zo’n tweehonderdtal meter dat momenteel wordt opgekuist. Het verkeer kan door op twee rijstroken.