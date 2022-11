Jan Vertonghen nog onzeker voor Egypte, Jason Denayer duikt op bij Rode Duivels in Koeweit

Jan Vertonghen is bij de Rode Duivels onzeker voor de oefeninterland van vrijdag tegen Egypte. Jason Denayer voegde zich dan weer bij de selectie in Koeweit en zal de komende dagen wellicht meetrainen.

Jan Vertonghen sukkelt met een kuitblessure en het is afwachten of de Anderlecht-verdediger in de vriendschappelijke wedstrijd van vrijdag minuten kan maken en hoeveel. De Rode Duivels trainen vanmiddag een eerste keer in Koeweit en met de speler wordt nog besproken welke oefeningen (op en naast het veld) en welke intensiteit hij al aankan. Sowieso zullen er geen risico’s genomen worden. In de omgeving van Vertonghen valt wel te horen dat de eerste WK-match tegen Canada op 23 november geen probleem zal vormen.

Denayer voegt zich bij selectie

Jason Denayer staat dan weer op de B-lijst: mochten er afvallers zijn, dan kan de verdediger misschien alsnog mee naar Qatar. Voorlopig zijn er wel geen signalen die op dat scenario wijzen, toch dook hij vandaag al op bij de Rode Duivels in Koeweit. Denayer speelt moment bij Shabab Dubai en was bijgevolg toch “in de buurt”. Zo zijn er niet 26, maar 27 Rode Duivels.