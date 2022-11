Twee Belgische universiteiten in de top 200 Times Higher Education World Reputation

De Leuvense universiteit eindigde tussen de 51ste en 60ste plaats en haar Gentse tegenhanger tussen 101 en 125. De top drie is niet langer volledig Amerikaans. Met nog steeds Harvard op één, voor het twaalfde jaar op rij, en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) op twee, maar dit jaar ook het Britse Oxford, dat Stanford verdrong voor de derde plaats. Voor het eerst zijn twee Aziatische instellingen in de top 10 opgenomen. De Chinese Tsinghua Universiteit staat op de 9e plaats en de Universiteit van Tokio, Japan, op de 10e. China heeft ook negen universiteiten in de top 100.