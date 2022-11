33-jarige man verkracht 12-jarig vriendinnetje van eigen dochter op camping: “Hij wilde haar koste wat kost bij hem”

Het parket vorderde op de rechtbank in Turnhout zeven jaar cel voor een dertiger die op camping Molenzijdse Heide in Merksplas een minderjarig meisje had verkracht. — © Joren De Weerdt

Merksplas

Een 33-jarige man uit Hasselt heeft in april van dit jaar op een camping in Merksplas een 12-jarig meisje in zijn caravan seksueel misbruikt. Zijn eigen 10-jarige dochter lag in dezelfde caravan te slapen. “Wat is hier de bedoeling van? Je bent veel ouder dan mij”, had het meisje nog gezegd. De dertiger verscheen woensdag voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Hij riskeert een effectieve celstraf van zeven jaar. “Het spijt me, ik ben te ver gegaan”, stamelde de man.