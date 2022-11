Pijnlijk: nieuw voetbalveld blijkt maar liefst 3 meter te kort, aannemer moet pas aangelegde weg weer weghalen

Het nieuwe voetbalveld op de sportsite Wauterbos in Sint-Genesius-Rode bleek door de aanleg van een wegje in klinkerstenen plots een paar meter te kort. “Een misverstand”, klinkt het bij de gemeente, die de aannemer vroeg om een deel van de stenen opnieuw weg te halen.

Het bovenste kunstgrasveld op de sportsite Wauterbos in Sint-Genesius-Rode had al meerdere jaren zijn beste tijd gehad, en dus besliste het gemeentebestuur om voor een bedrag van zowat 300.000 euro een nieuw aan te leggen. De werkzaamheden gingen een drietal maanden geleden van start en schieten goed op.

Toch kwam er nog een kleine kink in de kabel. Op vraag van de gemeente zorgde de gespecialiseerde firma voor een wegje in klinkerstenen rond het toekomstige voetbalplein. Maar dinsdag begonnen medewerkers van het bedrijf met het weghalen van een deel van de klinkerstenen, ook op vraag van de gemeente. Het veld bleek immers niet meer lang genoeg.

“Wij hadden van de voetbalbond begrepen dat teams vanaf U14 niet mogen spelen op een voetbalveld onder de 100 meter”, zegt sportschepen Miguel Delacroix (IC-GB). “Het bestaande veld was 90 meter, die lengte van 100 meter zouden we nooit halen. Daarom bleek het ons beter om een kleine strook rondom het veld te voorzien, zodat onder meer ouders met kinderwagens gemakkelijk rondom het veld konden.”

Extra kost

Uiteindelijk besliste de gemeente om toch terug te vallen naar de afmetingen van het vorige veld. “Blijkbaar mogen de B-ploegen, de damesploegen en de veteranen er dan toch op spelen. Daardoor maken we het nieuwe veld even lang als het vorige”, zegt de schepen. “En dus moet een deel van de stenen weer worden weggehaald. Dat zal ons wat extra kosten.”

Oppositieraadslid Jam Rombaut (Engagement 1640), vroeger nog voorzitter van voetbal KFC Rhodienne - De Hoek (de hoofdgebruiker van de site), kaartte de kwestie aan bij het gemeentebestuur. Hij is tevreden dat de gemeente toch heeft beslist om het veld weer te vergroten. “De gemeente trekt een paar honderdduizend euro uit voor een nieuw veld. Dan lijkt het mij logisch dat er daar ook meerdere ploegen op kunnen spelen. Had de gemeente het veld kleiner gehouden, dan zouden de B-ploegen, de veteranen en de dames moeten uitwijken naar het veld beneden. En dat zou dan te veel gebruikt worden”, stelt Rombaut. “De gemeente had beter op voorhand samengezeten met de club, dan had dit kunnen vermeden worden.”

Dat laatste wordt door de schepen betwist. “Er in dossier is veel tijd gestoken. Onze diensten hebben contact gehad met de club. Maar er is een misverstand geweest.”