Deense reporter wordt tijdens live-uitzending in Qatar de mond gesnoerd door security, WK-organisatie biedt excuses aan

De organisatoren van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar hebben hun excuses aangeboden aan een Deense cameraploeg nadat beveiligingspersoneel per ongeluk een live-uitzending had onderbroken.

Een ploeg van het Deense netwerk TV2 zat dinsdag midden in live-interventie toen hen aangemaand werd te stoppen met filmen.

In een verklaring van het Supreme Committee for Delivery and Legacy, de lokale organisatoren van het toernooi, werd echter toegegeven dat de crew wel de juiste vergunningen had om te filmen en dat verontschuldigingen waren aangeboden.

“De organisatoren van het toernooi zijn op de hoogte van een incident waarbij een Deense tv-ploeg per ongeluk werd onderbroken tijdens een live-uitzending in een van de toeristische bestemmingen van Qatar”, luidde de verklaring.

“Na controle van de geldige toernooiaccreditatie en filmvergunning van de ploeg werd door de beveiliging ter plaatse een verontschuldiging aangeboden aan de omroep, voor de ploeg zijn activiteiten hervatte.”

“De organisatoren van het toernooi hebben sindsdien met de journalist gesproken en een advies gegeven aan alle entiteiten om de geldende filmvergunningen voor het toernooi te respecteren.”