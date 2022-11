Vier Italiaanse nonnen opgepakt nadat ze kind (4) mishandelen en broertje (8) bloedneus slaan

Een video, opgenomen door een van de kinderen, bracht alles aan het licht. Daarop is volgens de politie te zien hoe een van de zusters een kind van vier slaat en aan het haar trekt terwijl andere toekijken. Vervolgens probeerde het achtjarige broertje van het slachtoffer in te grijpen, waarop een non hem een klap verkocht en zo een bloedneus bezorgde. Onderzoekers ontdekten ook andere gevallen van geweld in de instelling, zoals kinderen die met slippers in de nek of op de handen waren geslagen.

Het centrum, gelegen in Casamicciola Terme in het noorden van het populaire vakantie-eiland, bood onderdak aan minderjarigen die pleegzorg of adoptie afwachten. Sommige kinderen werden er op gerechtelijk bevel geplaatst.

Een van de nonnen werd naar de gevangenis gestuurd. De andere drie mogen volgens een gerechtelijk bevel de regio Campania, waartoe Ischia behoort, niet meer in.