Spanje rekent op Pedri voor nieuwe wereldtitel: “Maar Argentinië en Brazilië zijn favoriet voor de eindzege”

Spanje trekt niet als topfavoriet naar het WK in Qatar. Toch leeft de hoop bij La Roja op een nieuwe wereldtitel. Die hoop rust op de schouders van Barcelona-middenvelder Pedri. De Spaanse middenvelder gelooft dat de fouten van vorig jaar op het Europees kampioenschap en de Nations League Spanje zullen helpen in de strijd om de wereldtitel.

Spanje moest op het afgelopen EK vrede nemen met een plekje in de halve finales. Italië toonde zich na strafschoppen te sterk. Toch werd de speler van Barcelona uitgeroepen tot beste jongere. La Roja verloor vorig jaar in oktober ook de finale van de Nations League tegen Frankrijk.

Prestaties die de Spanjaarden toch optimistisch naar hun kansen in Qatar doen kijken, hoewel Spanje slechts één keer in de afgelopen dertien deelnames aan het WK de laatste vier heeft bereikt. Toen veroverde het wel de wereldtitel.

Op de vraag van Mundo Deportivo of de ploeg van Luis Enrique het toernooi zou kunnen winnen, antwoordde de 19-jarige: “Waarom niet? Je moet je eerst richten op de groepsfase en dan op de volgende rondes, maar we hebben een team om mee te kunnen doen. We komen van een EK en een Nations League waar we het heel goed deden. Op het EK bereikten we de halve finales en ik wist zeker dat als we naar de finale zouden gaan, we die zouden winnen”.

“In de Nations League kon ik nauwelijks spelen, maar het team was erg goed. We zijn een heel goede groep en dat is te zien op het veld. We hebben geen megaster, de groep is onze beste ster. Als je allemaal samen loopt en iedereen weet wat hij moet doen, denk ik dat je veel voor elkaar krijgt en een goede kans maakt om te winnen.”

© EPA-EFE

Argentinië en Brazilië als favoriet

Pedri gelooft dat twee Zuid-Amerikaanse ploegen de belangrijkste concurrenten van Spanje kunnen zijn in Qatar, waarbij de vorm van Lionel Messi waarschijnlijk cruciaal zal zijn voor Argentinië.

“Ik denk dat Brazilië en Argentinië favoriet zijn voor de eindzege. Het zijn twee geweldige teams,” aldus Pedri. “Brazilië omdat ze een ongelooflijke kwaliteit aan spelers hebben en Argentinië omdat ze de beste speler hebben, en ik denk dat ze dit WK echt willen winnen.”

Spanje begint zijn WK-campagne volgende week woensdag tegen Costa Rica in groep E. Nadien volgen wedstrijden tegen Duitsland en Japan.