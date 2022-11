“Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”: wie zijn de twee doden in Polen waar de hele wereld het over heeft?

Het getroffen graanbedrijf in Przewodów, een dorp in het uiterste oosten van Polen. — © AFP

“Ze waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”, zeggen collega’s van de twee zestigers die omgekomen zijn bij de explosie van een raket net over de Oekraïense grens in Polen. De ene werkte al veertig jaar in het mais- en graanbedrijf dat werd geraakt, de andere een tiental jaar. Ze woonden allebei met hun gezin in de buurt. Driehonderd meter van de plaats van de inslag ligt het lokale schooltje.

Przewodów ligt in het uiterste oosten van Polen, op amper zes kilometer van de Oekraïense grens. Het is een klein dorpje met ongeveer 500 inwoners. Veel meer dan een kerk, een begraafplaats, een schooltje, een tiental flatgebouwen en een graanbedrijf staan er niet.

Dinsdagmiddag werd de omgeving opgeschrikt door een luide knal die tot 20 kilometer ver te horen was. Een Russische raket, zo werd aanvankelijk gedacht, was neergekomen op de mais- en graanfabriek.

“Ik was in mijn schuur, onderweg om een koe te gaan halen, toen er plots twee raketten over het gebouw vlogen”, getuigt Stanislaw Iwanejko, die op een kilometer van het graanbedrijf woont. “En toen was er plots een enorme knal.”

Eerst werd gedacht aan een gasontploffing in de droogruimte, maar al snel bleek dat er meer aan de hand was. De oorlog in Oekraïne had ook Przewodów bereikt: twee werknemers van het graanbedrijf kwamen om het leven door de raketinslag.

De slachtoffers zijn intussen geïdentificeerd als Boguslaw W.(62) en Bogdan C. (60), zo melden Poolse media. De ene werkte als magazijnier voor het graanbedrijf, de andere als tractorbestuurder. Ze waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, zeggen collega’s. Ze hadden maïs opgehaald en waren maar pas op het bedrijf aangekomen toen de raket hen raakte.

In het dorp, in de provincie Lublin, is de verslagenheid groot. Want iedereen kent de slachtoffers. De 62-jarige W. was op zijn zestiende beginnen te werken. Eerst in staatsboerderijen, maar ondertussen was hij toch al ongeveer veertig jaar actief in het getroffen graanbedrijf. De magazijnier woonde samen met zijn echtgenote en schoonmoeder in Przewodów. Ze brachten er ook hun kinderen groot, maar die zijn intussen allemaal volwassen en enkele jaren geleden al naar Krakau verhuisd. Enkele buurtbewoners wilden na de raketinslag bij de echtgenote van W. op bezoek om haar te troosten, maar de vrouw was in shock en weigerde met iemand te praten.

Bogdan C., 60 jaar, was dan weer een inwoner van het naburige Setniki. De tractorbestuurder was volgens lokale media al een tiental jaar actief bij het bedrijf. Zijn vrouw was leerkracht in de plaatselijke school. “Het is moeilijk te beschrijven wat ik nu voel”, vertelde ze Poolse journalisten. “Maar ik moet volhouden voor mijn kinderen.”

Rouwperiode

De plaatselijke pastoor Fr. Bogdan Wazny spreekt over “een enorme tragedie.” “Ik kende beide slachtoffers en hun families. Buitengewoon vriendelijke mensen, die erg betrokken waren in de gemeenschap en altijd bereid waren om een handje toe te steken.”

Verschillende gezinnen hebben het dorp intussen verlaten om veiliger oorden op te zoeken. Burgemeester Grzegorz Drewnik heeft drie dagen van rouw afgekondigd. Alle evenementen zijn geannuleerd en de vlaggen hangen halfstok. De lokale school is open maar les werd er woensdag niet gegeven.

“De kinderen krijgen vooral de kans om er over te praten en er is psychologische opvang voorzien. De school, met 71 leerlingen, ligt op maar 300 meter van de plaats van de raketinslag. We mogen er niet aan denken wat er had kunnen gebeurd zijn”, zegt schoolhoofd Ewa Byra.