Robert Lewandowski krijgt wat extra rust na WK: Poolse spits krijgt stevige schorsing na “onrespectvol gedrag” tegen Osasuna

Lewandowski kreeg al na een halfuur spelen een tweede gele kaart onder de neus geduwd nadat hij David Garcia met een elleboog in het gezicht leek te hebben geslagen.

Volgens de officiële commissie van de Spaanse voetbalbond kreeg Lewandowski een schorsing van drie wedstrijden vanwege een gebaar naar de scheidsrechter. De Pool zou, na zijn rode een “onrespectvolle houding tegenover de scheidsrechters” hebben getoond.

Het was pas de tweede rode kaart in Lewandowski’s carrière, bijna 10 jaar nadat hij in februari 2013, toen nog bij Borussia Dortmund, in de Bundesliga van het veld werd gestuurd tegen Hamburg.

De Poolse spits krijgt zo wat extra rust na het WK in Qatar, waar hij met Polen actief zal zijn. Lewandowski mist dus met zekerheid de wedstrijden tegen Espanyol, Atlético Madrid en Getafe.

Ook gestopte Pique krijgt nog straf

Ook verdediger Gerard Pique, die op de bank zat, kreeg een schorsing van vier wedstrijden nadat hij tijdens de rust een rode kaart had gekregen wegens klagen en het beledigen van de scheidsrechter. Maar omdat de verdediger zijn voetbalpensioen aankondigde, wordt de verdediger dus niet verder gestraft.