Bij de Meulestedebrug in Gent zijn bouwkuipen gebruikt, gemaakt van damwanden, die je kan leegpompen om er dan stalen pijlers in te slaan. — © fvv

Elke keer als ik een brug over een brede rivier zie, stel ik me de vraag hoe men dat heeft gedaan. Hoe plaatsen ze brugpijlers in het water?

Hugo Persoons