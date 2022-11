Piloot (72) moet noodlanding maken met sportvliegtuigje nadat schroef plots loskomt

Woensdag rond 16 uur raakte een sportvliegtuigje in de problemen boven Damme. De 72-jarige piloot zette een noodlanding in en kon zijn vliegtuig veilig aan de grond zetten met hulp van zijn parachute. Hij raakte niet gewond.

De Engelse piloot, een zeventiger, kwam ter hoogte van Damme in de problemen. Hij voelde een trilling in zijn vliegtuig en verloor plots zijn schroef. De piloot van het sportvliegtuigje meldde het probleem aan de vliegtoren in Oostende en bereidde zich voor op een noodlanding. Uiteindelijk kwam de man met hulp van zijn noodparachute terecht in een veld langs de Pompestraat.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, ook de brandweer. Gelukkig bleek de man in goede gezondheid: hij kon het vliegtuigje, dat keurig aan de grond werd gezet, zonder schrammetje verlaten. Onderzoek moet nu uitwijzen wat er exact gebeurd is.