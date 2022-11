Conner Rousseau klinkt nu anders over hoofddoek op school dan twee jaar geleden: “Dit standpunt zou je niet meteen verwachten”

Al jaren staat het in het partijprogramma van Vooruit, maar evenveel jaren werd er liefst zo weinig mogelijk over gezegd. Voorzitter Conner Rousseau pleit er nu wel voor: om leraren met een hoofddoek toch voor de klas te laten staan. “Neutraliteit zit in wat je doet, niet in wat je draagt.” Klare taal, al blijven identitaire thema’s iets waar de Vlaamse socialisten mee worstelen.