Leider Racing Genk breekt contract van geblesseerde Luca Oyen open: jonge middenvelder verlengt tot 2027

Oyen verdedigt al dertien seizoenen de kleuren van Genk. De zoon van ex-voetballer Davy Oyen ondertekende in 2018 zijn eerste profcontract bij de club. “Een jaar later werd al snel duidelijk dat zijn vinnige acties, spelinzicht en technisch vermogen een enorme troef zijn”, klinkt het bij Genk in een mededeling. Zijn contract werd in 2019 dan ook een eerste keer opengebroken met opnieuw drie seizoenen.

De jonge Oyen timmerde sindsdien aan de weg naar boven en kwam bij de A-kern. De aanvallende middenvelder liet bij de hoofdmacht al knappe dingen optekenen maar moet dit seizoen afrekenen met een zware knieblessure die hij in de eerste competitiewedstrijd opliep. “Terwijl Luca verder revalideert, spreekt de club dus opnieuw vertrouwen uit in de jonge Genkie”, aldus de huidige koploper in de Jupiler Pro League.