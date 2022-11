Crew en cast van ‘Thuis’ leggen werk elke dag tijdelijk stil: “Kans bestaat dat er afleveringen niet tijdig klaar geraken”

Voor de derde keer op korte tijd heeft de cast en crew van ‘Thuis’ beslist om het werk tijdelijk neer te leggen. De productie van de soap wordt in januari uitbesteed aan een extern productiehuis. “Maar zolang we geen garanties hebben over gelijke of gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden blijven we staken”, zegt Michelle Graus van vakbond ACOD-VRT.

Tegen 2025 moet de VRT 25 miljoen euro besparen. En dat willen ze onder meer doen door Thuis over te laten aan een privébedrijf. De geplande overname zou in januari een feit moeten zijn, maar vlekkeloos verloopt het allemaal niet. “Zo’n 70-tal medewerkers zouden bij de overname geen gelijke of gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden krijgen, iets wat nochtans juridisch verplicht is”, legt Graus uit.

Er bestaat al enkele weken een conflict tussen de vakbonden en de VRT-directie over de zaak. Vorige week was er nog een overleg, maar dat bracht weinig soelaas. Volgens Graus heeft de directie daar wel toegegeven dat er inderdaad nog “gaten” zijn in het overnamecontract, waardoor sommige medewerkers zelfs grote bedragen dreigen mis te lopen. “Ze gingen het bekijken en volgende week individuele gesprekken opstarten met de medewerkers”, zegt ze. Het doel van die gesprekken is om “hier en daar wat gaten te dichten”, aldus Graus. Maar daar nemen de vakbonden en de Thuis-crew geen vrede mee.

Ze willen een collectieve garantie op gelijke of gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. Om de druk op de directie hoog te houden zijn de acteurs en crew van plan om hun acties door te trekken tot en met maandag, wanneer ze met een petitie richting minister van Media Benjamin Dalle trekken. Volgens de ACOD-VRT is het plan om dagelijks het werk 2 à 3 uur neer te leggen.

Koffiepauze

Of dat in de praktijk ook zo zal gebeuren, is maar de vraag. Intern valt te horen dat het afhangt van de ploeg die aan het werk is, de ene medewerker is al wat geëngageerder dan de andere. Volgens de VRT en producer Hans Roggen werd het werk dinsdag na 15 minuten alweer hervat, een soort koffiepauze dus. Hoe het er woensdag aan toe gaat op de set van Thuis, is niet duidelijk. Over de verdere contacten met de vakbonden en de overnameplannen wil de VRT niet communiceren.

Ook de acteurs zijn karig met informatie. Ze willen of mogen niets zeggen over de situatie. Het feit dat de VRT nog steeds hun werkgever is, brengt hen in een lastig parket. Niemand wil de eigen job op de helling zien staan. “Het ligt gevoelig”, zegt een van de acteurs aan onze redactie. “Op dit eigenste moment zijn er gesprekken bezig, maar ook wij zijn afwachtend. We hopen natuurlijk op witte rook.” De spanningen zijn alleszins voelbaar op de set. Zo zou de sfeer er momenteel niet optimaal zijn. Iedereen hoopt snel op een oplossing.

Mes op de keel

Dat hoopt ook de kijker. De vakbonden zijn namelijk van plan om actie te blijven voeren zo lang het nodig is. “De kans bestaat dat er afleveringen niet tijdig klaar geraken”, zegt Graus. “De crew wil dat zelf natuurlijk liever niet, maar het mes wordt hen zo op de keel gezet, dat er hen niets anders rest.” VRT-woordvoerder Bob Vermeir zegt dat ze er alles aan zullen doen om te voorkomen dat de kijker iets moet missen. En ook op de set vallen geruststellende geluiden te horen: voorlopig zullen de fans er niets van merken. De opnames lopen zo’n anderhalve maand voor op de uitzendingen en er ligt dus nog heel wat op de plank.

Maar net zoals Thuis zelf, is deze overnamesoap nog niet ten einde. Maandag starten onderhandelingen binnen het bevoegde sectorcomité. De raad van bestuur van de VRT zal daarna zijn fiat geven over het zogenaamde transformatieplan, waar ook de Thuis-productie deel van uitmaakt. Ook de medewerkers van Thuis zullen maandag pas te horen krijgen wie hun nieuwe werkgever wordt. Veel tijd om alles voor te bereiden krijgen ze niet. Op 1 januari moet de overname al gefinaliseerd zijn.