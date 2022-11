Politici scherp voor agentschap Opgroeien na wantoestanden in crèches, minister Crevits ook “in shock”: topvrouw wordt binnenkort geëvalueerd

In het dossier van het kinderdagverblijf ‘t (b)engeltje in Oudenaarde had men sneller kunnen optreden vanuit het voorzorgsprincipe. De sluiting van de crèche heeft te lang op zich laten wachten door een “onvoorstelbare juridisering”. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits woensdag gezegd tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. “Als de veiligheid van kinderen in gevaar is, kan men optreden vanuit het voorzorgsprincipe”, aldus Crevits.

De nieuwe berichten over wantoestanden in kinderdagverblijven in Oudenaarde en Keerbergen hebben de voorbije dagen een golf van verontwaardiging veroorzaakt. Die golf deinde woensdag stevig door tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement met woorden als “horrorverhalen”, “walging”, “gruwel” en “folterpraktijken”. Alle partijen zijn ontzet over de verhalen die zijn opgedoken.

Dat er in het geval van Oudenaarde nu pas is opgetreden ondanks een lange historiek van klachten en meldingen en een gerechtelijk onderzoek, vinden verschillende parlementsleden onbegrijpelijk. Volgens CD&V-parlementslid Katrien Schryvers is er zeker “een nieuwe screening” nodig. “Dit is onwaarschijnlijk. We zitten met een huizenhoog probleem”, zegt N-VA-parlementslid Koen Daniëls, de gewezen voorzitter van de onderzoekscommissie kinderopvang.

Open VLD-parlementslid Freya Saeys is scherp voor het agentschap Opgroeien en topvrouw Katrien Verhegge. “Zij heeft crisismanagers naast zich gekregen, maar dat heeft geen zoden aan de dijk gebracht. Er zit iets grondig mis bij het agentschap”, aldus Saeys. Ook Ilse Malfroot (Vlaams Belang) en Hannes Anaf (Vooruit) zeggen dat het vertrouwen in de top van Opgroeien weg is.

Cultuurverandering

Volgens minister van Welzijn Hilde Crevits wordt topvrouw Verhegge binnenkort geëvalueerd. “Daar zal op korte termijn ook verslag en uitspraak over komen”, aldus Crevits. De CD&V-minister zegt ook dat ze de verontwaardiging van het parlement begrijpt. Zelf was ze ook “in shock”. Voor de minister is de boodschap duidelijk: wanneer de veiligheid of integriteit van een kind in gevaar komt, moet er kunnen opgetreden worden op basis van het voorzorgsprincipe.

Dat gebeurt sinds de zomer ook meer. “Er is sprake van een cultuurverandering”, aldus Crevits. Maar in het geval van Oudenaarde had het beter en sneller toegepast kunnen worden, meent de CD&V-minister. Zo stond dat initiatief al langer op de radar en waren er in juni ook al plannen om de vergunning op te heffen, maar hebben de procedures tot vorige week aangesleept. De CD&V-minister wil zelf ook een initiatief nemen om het voorzorgsprincipe decretaal te verankeren.

“Politiek falen”

Oppositiepartijen Groen, PVDA en Vooruit gaan een stap verder en wijzen ook de regering zelf met de vinger. “Dit is een politiek falen van deze regering die al jaren de sector kapot bespaart. Dat is de verantwoordelijkheid van deze regering. De budgetten zijn fors te laag. Dat deze zaken naar boven blijven komen, toont dat er een gebrek is aan urgentie en ambitie”, aldus Elisabeth Meuleman (Groen). “Deze Vlaamse regering slaagt er niet in de veiligheid van onze kinderen in de opvang te garanderen”, klonk het bij Hannes Anaf (Vooruit).

Volgens minister Crevits wordt er volop werk gemaakt van het actieplan kinderopvang. “We gaan daarin geen enkel probleem uit de weg, gaande van het personeelstekort tot de kind-begeleiderratio”, aldus Crevits. “Maar laat me duidelijk zijn. Werkdruk is nooit een argument om een kind te slaan.”