Afscheid van Myriam (58), doodgestoken door haar kersverse echtgenoot: “Dat haar trouwfoto ook haar rouwfoto zou worden, had niemand zien aankomen”

Heel wat mensen zakten woensdag af naar het uitvaartcentrum Julis in Diest om afscheid te nemen van Myriam Nivarlet, de 58-jarige vrouw die op 5 november door haar kersverse echtgenoot werd neergestoken in haar woning in Schaffen. “Dat haar trouwfoto haar rouwfoto zou worden, had niemand zien aankomen”, klonk het in de afscheidsviering.

Wat er zich precies afgespeeld heeft die zaterdagochtend 5 november, is nog een raadsel voor de familie, collega’s en vrienden van Myriam. Over de feiten werd er geen woord gerept op de viering. Het ging enkel en alleen om Myriam en haar positieve inbreng in tal van levens rond haar. En dat ze door veel mensen geliefd was, bleek duidelijk uit de grote opkomst. (Lees verder onder de foto)

Het was aanschuiven om de afscheidsviering bij te wonen. — © VDT

Een vriendin, Sonia, nam tijdens de viering het woord. Ze vertelde over hoe ze Myriam had leren kennen toen ze samen de trein naar het werk in Brussel namen en dat ze doorheen de jaren een mooie vriendschap hadden opgebouwd, samen met nog enkele treinreizigers. Ze noemden zichzelf de ‘treinvrienden’. Die groep werd later nog uitgebreid met de partners, zodat de treinvrienden ‘team Schaffen’ werd. “We hebben veel gefietst, maakten samen uitstappen, gingen samen uiteten. Zo vierden we ook samen feest vorig eindejaar, waarop we plots te horen kregen dat we bruidsmeisjes werden.”

In mei stapte Myriam in het huwelijksbootje met Jacky G. (65), na een relatie van 22 jaar. Wat een sprookjeshuwelijk had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie. Op 5 november werd Myriam plots neergestoken door haar man in hun woning langs de Beringenbaan in Schaffen. Jacky verwondde zichzelf na deze feiten en belde de ambulance. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij gearresteerd werd. Hij bekende intussen de feiten.

Jacky en Myriam trouwden nog maar drie maanden geleden.

Familie, collega’s en vrienden van Myriam blijven vandaag met heel veel vragen achter. Het abrupte afscheid doet pijn. “Myriam was een heel zorgzame vrouw, die voor iedereen klaar stond”, klonk het tijdens de dienst. “Ze was steeds correct, lief en soms ook wel wat gek.” Op enkele foto’s, die getoond werden op het scherm, trok Myriam een gek gezicht. En zo kende iedereen haar.

Over de zaak zelf wil de familie momenteel niets meer kwijt. “We laten het nu over aan het gerecht”, aldus haar broer.