Leandro Trossard reageert op uitspraken Eden Hazard: “Mooi om te horen, maar hij maakt de keuzes niet”

“Misschien verdient Leandro het op dit moment wel meer om te spelen dan ik.” Dat had Eden Hazard op zijn persconferentie van maandag laten optekenen. “Da’s leuk om te horen, zeker van hem”, aldus Trossard. “Maar op zich maakt dat niet veel uit, want hij maakt die keuzes niet. Ik denk dus ook niet dat mijn kansen door zijn uitspraken gestegen zijn. Ik probeer me daar niet te veel mee bezig te houden en probeer gewoon klaar te zijn als de coach me nodig heeft. Uiteindelijk is hij degene die de beslissingen moet nemen.”

Vrijdag staat er nog een oefenwedstrijd tegen Egypte op het programma. “Maar ik betwijfel of daarin nog iets valt af te dwingen. Ik denk niet dat die nog veel aan de plannen zal veranderen. Dat de bondscoach heeft gezegd dat ik nog een stap hogerop moet zetten? Dit WK is inderdaad een kans om me te bewijzen, maar wat moet ik nog meer doen? Ik heb dit seizoen ook al gescoord op Liverpool en Manchester City.”