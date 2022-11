Cleo (40) verloor haar vader toen ze 24 was. “Het gerechtelijk onderzoek duurde 14 dagen. Achteraf ben ik blij dat we zo veel tijd hadden om afscheid te nemen.” — © LDW

Het is een zonnige dag als we bij Cleo (40) neerstrijken. Nog terwijl ze de ontbijttafel opruimt, begint ze al te vertellen over haar papa, Rik, die ze verloor toen hij 60 was.