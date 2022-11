Waarom zou je je nog laten dopen, na alle schandalen? Drie overtuigde schachten getuigen

Je laten dopen in een studentenvereniging, waarom zou je het in godsnaam nog doen? De laatste jaren – en zelfs deze week nog met alweer een uit de hand gelopen doop aan de KU Leuven – haalde de rituele instuif vooral het nieuws door alles wat het níét meer leek te zijn: studentikoos, veilig, een kweekvijver voor beste maten. Toch kiezen opvallend veel studenten nog voor de titel van schacht. Drie studenten getuigen over het hoe en waarom van hun doop.