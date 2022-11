Dochter Ivanka stapt uit campagne van Donald Trump

Toen Donald Trump zijn kandidatuur voor het presidentschap van 2024 aankondigde, blonk er alvast één persoon uit in afwezigheid: Ivanka Trump. De zonen van Donald Trump - Barron en Eric - waren wel aanwezig, net als Ivanka’s echtgenoot, Jared Kushner. Maar de dochter van de voormalige president niet. Vandaag vertelt ze op Instagram waarom: ze stapt uit de politiek, om naar eigen zeggen "de prioriteit te geven aan haar jonge kinderen" en het gezin. Ze benadrukt wel dat ze haar vader blijft steunen, zij het ditmaal buiten de politiek.

De demarche is opmerkelijk omdat zij en Kushner tijdens het presidentschap van Trump waren aangesteld als adviseurs, nauw betrokken bij de president. Tijdens de rellen in het Capitool op 6 januari was ze dan ook bij haar vader in het Witte Huis. Volgens berichtgeving zou zij haar vader hebben aangemoedigd om in een video de rellen te veroordelen. Die video werd echter verwijderd van Twitter omdat Donald Trump erin net zijn liefde uitsprak voor de relschoppers. Zelf noemde ze de relschoppers "Amerikaanse patriotten" in een tweet die ze snel verwijderde. In de hoorzittingen over de aanval op het Capitool zei ze dat ze niet geloofde dat Bidens verkiezing was gestolen en gaf ze toe dat de claims over kiesfraude geen grond hadden.