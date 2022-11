Lokaal smeltende sneeuw en temperaturen net boven vriespunt: komend weekend krijgen we eerste winterprik

Zoals de weerkaarten nu liggen, zouden we dit weekend een eerste winterprikje kunnen verwachten delen van het land. Zelfs met smeltende sneeuw in de Hoge Venen.

Koude lucht uit Scandinavië en het noorden van Duitsland schuift stilaan onze richting uit en zou komend weekend voor een eerste winterprikje kunnen zorgen. Zou, zegt weerman David Dehenauw, want het is een grensgeval en allemaal nog heel onzeker. “Voor hetzelfde geld blijft het droog”, zegt hij.

“In de noorderkempen zou het kwik zaterdag kunnen dalen tot 3 à 4 graden en is natte sneeuw niet uitgesloten. Dat zou heel lokaal zijn want in het centrum van het land voorspellen we zaterdag 8 graden. In de Hoge Venen kan het ’s nachts vriezen en kan er smeltende sneeuw vallen op zaterdag en vooral op zondag. Verwacht geen wit sneeuwlandschap, maar de eerste witte vlokken van het najaar 2022-2023 kunnen wel vallen”, zegt de weerman.

In delen van Nederland, onder meer in Drenthe en Friesland, wordt wel vrieskou voorspeld. De nacht van zaterdag op zondag kan daar erg koud worden, met temperaturen die kunnen dalen tot 5 graden onder het vriespunt. Al is het allemaal nog heel onzeker.

Gladde wegen worden niet verwacht, al staan de sneeuwploegen vanaf nu wel stand-by.

Na het weekend is het koudegolfje alleszins weer weg. De temperaturen zullen dan weer stijgen en we krijgen wisselvallig weer.