Voormalige aartsbisschop van Straatsburg geeft “ongepaste aanrakingen” bij vrouw toe

Monseigneur Jean-Pierre Grallet, tussen 2007 en 2017 aartsbisschop van Straatsburg, heeft woensdag in een persmededeling toegegeven in de jaren 80 ongepaste aanrakingen te hebben gedaan aan een jonge maar reeds meerderjarige vrouw. Hij gaf geen details over wat er juist gebeurde. Begin dit jaar werd daarover een melding bij justitie gedaan.

“Een onderzoek wordt reeds binnen de kerk gevoerd en ook een burgerlijke rechtbank kreeg er melding van”, verduidelijkte de 81-jarige man. Het communiqué werd verspreid dor de Bisschoppenconferentie in Frankrijk (CEF). In het persbericht legt Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, aartsbisschop van Reims en voorzitter van de CEF, uit dat Grallet “een van de drie bisschoppen is die niet in functie zijn die tijdens de persconferentie van 8 november werden genoemd als dader van het criminele en canoniek ‘object van onderzoek’.”

“Tijdens de zomer van 2022 heb ik kennis genomen van de verklaring van de vrouw en ik heb haar meteen een brief geschreven om aan te geven dat ik verkeerd was en om haar vergiffenis te vragen”, zegt Grallet. De feiten dateren uit de herfst van 1985, toen hij nog priester was. De opvolger van Grallet, de huidige aartsbisschop van Straatsburg Monseigneur Luc Ravel, werd door het slachtoffer over de feiten geïnformeerd in december 2021. Hij stapte in januari 2022 naar het gerecht in Straatsburg, en ook de kerk opende een onderzoek. “Dat onderzoek loopt nog steeds”, zegt Ravel. Het parket van Straatsburg wenste niet te reageren op de berichten bij het Franse persagentschap AFP.

216.000 kinderen slachtoffer van seksueel misbruik

“Uit naam van alle bisschoppen van Frankrijk wil Monseigneur de Moulins-Beaufort zijn medeleven betuigen met de persoon die het slachtoffer was van het ernstige gedrag van Monseigneur Grallet, een religieuze die later bisschop werd. Het is aan het onderzoek om de precieze aard van de feiten te bepalen”, meldt de CEF in het persbericht.

Bisschop de Moulins-Beaufort onthulde op 8 november dat in totaal elf voormalige bisschoppen te maken hadden gehad met burgerlijk recht of kerkelijk recht omwille van zedenfeiten. De Kerk in Frankrijk heeft een grootschalig probleem van misbruik om aan te pakken. Een vorig jaar gepresenteerde studie concludeerde dat naar schatting 216.000 kinderen en jongeren in Frankrijk het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik in de katholieke kerk sinds de jaren vijftig. Met inbegrip van door de kerk beheerde faciliteiten was het geschatte aantal slachtoffers 330.000. Slechts enkele van de getroffenen identificeerden zich echter als slachtoffer van de kerk of de autoriteiten.