Koning Filip laat zich in een nieuw promofilmpje voor de Rode Duivels van zijn meest enthousiaste kant zien. Hij acteert, gesticuleert en supportert vol overgave. “Tot onze eigen verbazing ging hij er helemaal in mee. Heel plezant”, zegt de bedenker. Goed voor het imago, ondanks de controverse rond het WK in Qatar.