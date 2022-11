Te zware ballen en foute schoenen: voetbaluitrusting te weinig op vrouwenmaat

Voetbaluitrusting is op mannenmaat gemaakt en negeert de vrouwelijke vormen. Het gevolg is dat profvoetbalsters vermijdbare blessures oplopen.

Het is een groep Britse wetenschapsters, sportartsen en voetbalsters – waaronder Leah Williamson, de aanvoerster van het Engelse elftal – die in het tijdschrift Sports Engineering de kat de bel aanbond. Allen pleiten ze voor voetbaluitrusting die meer is aangepast aan het vrouwelijke lichaam.

Neem nu voetbalschoenen. Vrouwen moeten het nu stellen met mannenschoenen die simpelweg een maatje kleiner zijn gemaakt. Problematisch, want die zijn niet aangepast aan de vrouwelijke hiel en voetboog. Ook de noppen onderaan de schoen houden geen rekening met de manier waarop vrouwen lopen en bewegen. Het resultaat: blaren en blessures.

Craig Rosenbloom, clubarts bij Tottenham Hotspur en medeauteur van het artikel, zegt dat kwetsuren aan de voorste kruisbanden – aan de knie dus – minstens twee keer vaker voorkomen bij vrouwelijke profvoetballers dan bij hun mannelijke collega’s.

Zware ballen

Ook de bal zelf roept vragen op. Tijdens het koppen zouden vrouwen meer schade oplopen in de hersenen dan mannen, al roepen de auteurs op om daar meer onderzoek naar te verrichten. In Nederland rollen hier en daar al lichtere vrouwenballen over het veld, maar ook daar is het een uitzondering. En dan is er nog de kleur van de tenues. Voetbalshorts bijvoorbeeld zijn vaak wit, maar die kunnen hinderlijk zijn voor ongestelde vrouwen.

Conclusie: er is nog werk aan de winkel om het voetbal vrouwvriendelijker te maken, zeker nu het vrouwenvoetbal almaar populairder wordt. Denk maar aan de groeiende aandacht voor onze eigenste Red Flames.

Het voetbal is overigens niet het enige domein waarin alles op mannenmaat is gemaakt. Een onderzoekster bracht eerder in kaart hoe smartphones, pianoklaviers en zelfs auto’s allemaal zijn afgesteld op de mannelijke anatomie.