Anderlecht legt fans sancties op nadat wedstrijd tegen Genk verstoord werd door vuurpijlen: “Afspraken werden geschonden”

Niet alleen het resultaat viel afgelopen zondag tegen voor Anderlecht. Het verloor in eigen huis met 0-2 tegen tien Genkenaren, maar achteraf was het niet het geleverde spel waar over gesproken werd. De Anderlecht-fans lieten zich even van hun kleinste kant zien en bestookten het veld met Bengaals vuur en vuurpijlen. Net als een dag eerder in Charleroi, moest de wedstrijd even stilgelegd worden.

Een actie waar ze bij Anderlecht niet achterstaan. “Afgelopen zondag vierde een van onze supportersgroepen hun tienjarig bestaan”, verklaart de club op hun website. “De club gaf toestemming voor een aantal tifo’s die bij aanvang van de wedstrijd werden ontrold in tribune 2. Duidelijke afspraken werden later evenwel geschonden toen er in de eerste helft vuurwerk werd afgevuurd.”

Anderlecht blijft echter niet bij de pakken zitten. “De club ging ondertussen het gesprek aan met de supportersgroep in kwestie en legde hen drie sancties op. Zo zal de club zal zich burgerlijke partij stellen tegen personen die geïdentificeerd worden als betrokkenen bij het incident. Er worden voor de rest van het seizoen geen tifo’s, vlaggen en megafoons meer toegestaan in de vakken S1-S2 en de supportersclub wordt de toegang tot het stadion ontzegd voor de eerstvolgende thuiswedstrijd.”