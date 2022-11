Hoe kon koerier pakje op vensterbank van eerste verdieping leggen?

Mysterie in Brugge. Daar vonden bewoners een pakje dat ze besteld hadden op de vensterbank van de eerste verdieping van hun woning. Is de koerier naar boven geklommen? Of heeft hij het pakje gegooid? Bewoner Pieterjan Vinck wil het graag weten en heeft pakjesdienst GLS om uitleg gevraagd.

“Ik ben niet boos of ontevreden. Ik zou alleen graag willen weten hoe het pakje daar is geraakt”, zegt bewoner Pieterjan.

Als de koerier het tot daar gemikt heeft, is het wel heel straf. Als de koerier naar boven is geklommen om het op de vensterbank te leggen, wil Pieterjan het ook graag weten. Want dan moet hij misschien voor extra beveiliging zorgen. Als een koerier zo gemakkelijk naar boven zou kunnen klimmen, kan iemand met minder goede bedoelingen dat ook.

Het was zijn vrouw die het had opgemerkt toen ze met de fiets thuiskwam.

Pieterjan heeft nu een mail gestuurd naar pakjesdienst GLS want een telefoonnummer vond hij niet. Zelfs probeerden we ook contact op te nemen met het koerierbedrijf, maar een verklaring over hoe het pakje daar is beland, hebben we nog niet.

Intussen kreeg Pieterjan van buren wel te horen dat de koerier het pakje wellicht toch tot op de vensterbank heeft gemikt. Niet alleen bij hen, ook op andere plaatsen in de stad.

“Oefening baart kunst, zeker?”

“Wellicht wel. Maar voor hetzelfde geld hadden we het niet gezien en stond het daar een paar dagen in weer en wind. En bovendien, nu ging het om een kalender die we besteld hadden bij Bol.com. Maar voor hetzelfde geld zat er een kader in of iets anders wat breekbaar is. Dan zou ik toch liever niet hebben dat ze dat tot op de eerste verdieping proberen te gooien.”, zegt Pieterjan.