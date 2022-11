Mitch McConnell blijft de Republikeinse leider in de Senaat

De 80-jarige McConnell kreeg tijdens een geheime stemming 37 stemmen, Scott 10, en één senator stemde blanco. Hij is al sinds 2007 de Republikeinse leider in de Senaat en zal het record verbreken van de langste ambtstermijn als leider in de Senaat.

Voor het eerst sinds zijn aanstelling kreeg McConnell een uitdager. Hoewel hij gemakkelijk won van Rick Scott, toont dit volgens de media wel aan dat er verdeeldheid is binnen de partij over de weg die ze moet inslaan. Scott noemt McConnell het gezicht van de status quo, terwijl veel Republikeinse senatoren Scott verantwoordelijk achten voor het teleurstellende resultaat bij de Midterms, schrijft The New York Times.

Tweede ronde in Georgia

De Republikeinen zijn er vorige week niet in geslaagd om de Senaat te heroveren. De Democraten haalden 50 zetels binnen en de Republikeinen 49. Op 6 december vindt de tweede ronde in Georgia plaats, maar die race zal dus niet bepalen wie de Senaat de komende twee jaar domineert. De vicepresident, vandaag de Democratische Kamala Harris, heeft bij een ex aequo namelijk de doorslaggevende stem in de Senaat.

Het Huis van Afgevaardigden zal wel in handen komen van de Republikeinen. Momenteel hebben de media al 217 zetels toegeschreven aan de GOP en 207 aan de Democraten. Voor een meerderheid zijn 218 zetels nodig. Dinsdag raakte al bekend dat Kevin McCarthy de Republikeinse leider blijft in het Huis.