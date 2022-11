Amerikaanse generaal: “Oekraïense overwinning niet voor meteen”

De kans dat Oekraïne de oorlog op korte termijn wint, is klein. Dat zegt topgeneraal Mark Milley, de hoogste militaire adviseur van de Amerikaanse president Biden. Hij waarschuwt dat Rusland misschien wel militaire nederlagen leed sinds de invasie, maar nog altijd significante strijdmacht in Oekraïne heeft.

Met een Oekraïense militaire overwinning doelt hij op een overwinning “waarbij de Russen worden gegooid uit heel Oekraïne, inclusief de Krim die ze claimen”. “De kans dat dit binnen afzienbare tijd gebeurt, is, militair gezien, niet hoog”, stelt hij. “Wel zou er een politieke oplossing kunnen zijn, waarbij de Russen zich terugtrekken. Dat is mogelijk.” Rusland “is op dit moment op zijn retour”, meent Milley.

De grootschalige Russische raketaanvallen van dinsdag op Oekraïne zijn volgens Milley een oorlogsmisdaad. “Het ging waarschijnlijk om de grootste golf van raketten die we gezien hebben sinds het begin van de oorlog”, aldus Milley volgens NBC News. Hij voegde toe dat “het opzettelijk raken van het civiele elektriciteitsnet, wat leidt tot buitensporige bijkomende schade en onnodig lijden voor de burgerbevolking, een oorlogsmisdaad is”.

“Russen hebben keer op keer gefaald”

Volgens Milley is Rusland aan het falen in zijn offensief in Oekraïne en voert het daarom een “terreurcampagne”. “De Russen verliezen elke keer. Ze zijn verloren op strategisch en operationeel vlak, op tactisch vlak”, zei hij volgens CNN. “Over de volledige frontlijn van zowat 900 kilometer, hebben de Oekraïners succes na succes geboekt en de Russen keer op keer gefaald.”

Milley zei nog dat hij geprobeerd heeft een gesprek te hebben met zijn Russische tegenhanger, generaal Valery Gerasimov, na de raketinslag van dinsdag in Polen, maar dat hij daar niet in geslaagd is. “Ik heb wel gesproken met mijn Oekraïense collega, mijn Poolse collega en verschillende andere stafchefs in Europa.”

Extra luchtafweersystemen

Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg heeft woensdag opgeroepen om extra luchtafweersystemen naar Oekraïne te sturen. Op de vraag hoe een overwinning er zou kunnen uitzien, verklaarde Stoltenberg dat hij gelooft dat de oorlog zal eindigen aan de onderhandelingstafel. “Je mag niet vergeten dat dit een aanvalsoorlog is, waarbij Rusland een ander land is binnengevallen”, zei de NAVO-baas tegen de Britse openbare omroep BBC. “Op een gegeven moment zal deze oorlog hoogstwaarschijnlijk eindigen aan de onderhandelingstafel, maar we weten dat de uitkomst van die onderhandelingen nauw verband houdt met de kracht op het slagveld.

“We willen allemaal vrede en een onderhandelde oplossing. Maar tegelijkertijd moeten we begrijpen dat als Rusland en president Poetin stoppen met vechten, en Oekraïne stopt met vechten, we vrede zullen hebben. Echter: als president Zelenski en Oekraïne stoppen met vechten, zal Oekraïne ophouden te bestaan als een onafhankelijke, soevereine staat.” De golf van dodelijke raketaanvallen in Oekraïne zijn volgens Stoltenberg “een duidelijke herinnering aan de wreedheid van de illegale oorlog van Rusland”.