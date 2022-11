De ING-beleggersbarometer is in oktober naar zijn laagste peil gezakt sinds de start in 2004. De belegger is nu zelfs pessimistischer dan tijdens de bankencrisis, de eurocrisis of de coronapandemie. Maar net nu het geloof in de beurs op een dieptepunt zit, is het moment misschien wel gekomen om mondjesmaat in te stappen.